Il telecronista Borghi ha parlato a Dazn: le dichiarazioni nel pre-partita di Milan Atalanta

Borghi ha parlato a DAZN a pochi minuti dall’inizio di Milan Atalanta.

PAROLE – «I discorsi in campionato sono un po’ cristallizzati anche vista la posizione in classifica ma dopo le due sconfitte contro il Monza e il Rennes questo momento è cruciale così come per l’Atalanta».