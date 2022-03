Borghi: «Il Barcellona per Kessie è un grande passo ma dubito sarà titolare»

Stefano Borghi, commentatore per DAZN, ha parlato della scelta di Kessie di trasferirsi a parametro zero al Barcellona: le sue parole

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Stefano Borghi ha commentato il passaggio di Kessié al Barcellona, sempre più probabile:

«Per Kessie il Barcellona è un grande passo, per il Barcellona potrebbe essere un innesto molto utile però non so quanto Kessie ad oggi possa ambire ad essere titolare del Barcellona. Se c’è una certezza nel Barcellona è il trio di centrocampo Busquets-De Jong-Pedri».