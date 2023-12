Borghi duro sul Milan: «Scarsa leadership da parte dei giocatori contro la Salernitana»

Il giornalista Stefano Borghi si è soffermato sulla brutta prova offerta dal Milan contro la Salernitana, soffermandosi sui singoli

Intervenuto dagli studi di Dazn, Stefano Borghi si esprime così riguardo Salernitana Milan e la prova negativa di diversi calciatori rossoneri.

LE PAROLE – «Commentavo la partita e, al di là del fatto che pensavo che il Milan dovesse chiudere la partita o indirizzarla più nettamente nella prima metà di primo tempo, al di là del trentesimo infortunio della stagione, però l’impressione che ho avuto è stata quella di una scarsa leadership da parte dei giocatori. Leao ha giocato veramente una partita negativa, soprattutto nel secondo tempo. Theo Hernandez si è visto poco in certi momenti. Ma anche giocatori che hanno fatto molto bene in questa stagione come Giroud, ieri poi fa l’assist per il gol di Jovic ma fa fatica a tenere su la squadra. Pulisic ha giocato una partita negativa. Ieri a me è parsa una squadra che poteva mettere più intensità caratteriale in questa partita».