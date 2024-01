Borghi analizza: «I risultati sono dipinti in modo negativo». E poi l’elogio a Reijnders. Tutte le dichiarazioni

Il giornalista Stefano Borghi ha analizzato a Cronache di Spogliatoio la situazione del Milan e le prestazioni di Reijnders.

SU REIJNDERS – «Un giocatore come Reijnders fa contesto. E’ quel giocatore che gioca al fianco dell’olandese e di Bennacer che trova un contesto creato da questi due, quando ovviamente avranno l’opportunità di giocare finalmente insieme. Reijnders è un giocatore che ti arriva per fare contesto. Ovvio, bisogna dargli un pò di tempo per ambientarsi, però fin da subito ci è riuscito anche perché credo che Reijnders sia il giocatore del Milan in questa stagione con maggior minutaggio, ha sempre giocato, ha il 93% dei munti stagionali, corre, fa gol e fa assist».

SUL MILAN – «Ti capita questa ecatombe di infortuni, che non è solo casuale, non è solo sfortuna, però ti capita anche, e quindi freni enormemente il processo di rinnovamento totale di una squadra secondo le tue linee. Il problema che se sei il Milan, senza un parafulmine, ogni sera c’è la gente come noi che ti viene ad insidiare, complicandoti le cose. Il Milan ha la sua visione, la sua idea e deve saperla difendere anche nei momenti di burrasca come quello passato . I risultati secondo me vengono dipinti in modo più negativo rispetto alla realtà. L’idea e la visione c’è, è presente».