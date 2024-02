Borghi sicuro: «Panchina Milan? Con lui potrebbe nascere un binomio sensazionale»

A cronache di spogliatoio Stefano Borghi ha detto la sua sul possibile prossimo allenatore del Milan in caso di addio a Pioli

Le parole a Cronache di Spogliatoio di Stefano Borghi sul possibile prossimo allenatore del Milan in caso di addio a Pioli:

LE PAROLE – «Il Milan, qualora non dovesse rimanere Pioli, andrà sicuramente su un allenatore di gioco, di proposta, che sappia valorizzare una squadra che ha caratteristiche propositive/offensive. Alla Sarri? Si, alla Sarri. Il Milan ha sempre avuto ed adesso tiene molto a presentare quest’aura di internazionalità. Io vorrei capire prima però quali possano essere gli sviluppi della carriera saudita di Marcelo Gallardo, perché potrebbe essere un binomio sensazionale Milan-Gallardo. Vediamo. Per il momento c’è Stefano Pioli che domenica è finito al centro della critica, ma tre giorni prima secondo me ha fatto un capolavoro strategico nel bullizzare il Rennes, clamoroso, e ne ho sentito parlare troppo poco»