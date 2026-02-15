Borghi analizza il successo contro il Pisa e la striscia positiva: «Il Milan ha una quantità di punti enorme rispetto alle previsioni»

Borghi analizza la capacità di massimizzare i risultati sta definendo il cammino della squadra di Massimiliano Allegri

Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha approfondito i temi della sfida di venerdì sera che ha visto il club rossonero impegnato sul campo del Pisa. L’analisi si è soffermata sulla capacità della squadra di saper soffrire e portare a casa il bottino pieno, nonostante una manovra meno fluida rispetto alle precedenti uscite stagionali.

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per il suo grande pragmatismo e la gestione dei momenti critici, il gruppo ha dimostrato una maturità agonistica non comune. Sebbene la prestazione collettiva abbia fatto registrare un lieve passo indietro sul piano estetico rispetto alla brillante vittoria di Bologna, la concretezza di elementi come Mike Maignan, il carismatico portiere della nazionale francese celebre per i suoi riflessi prodigiosi, ha permesso di blindare il risultato. Questa capacità di risolvere problemi complessi sta portando i rossoneri a occupare una posizione di classifica estremamente lusinghiera, ben superiore alle aspettative estive della critica sportiva.

Le parole di Stefano Borghi sulla prestazione

In merito all’andamento della gara e al momento di forma della squadra, il giornalista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo video di analisi:

MILAN – «Il Milan dopo la pausa ha aperto in maniera complicata ma ha vinto la partita, mantenendo pressione, continuando nella sua striscia d’imbattibilità, dimostrando di riuscire sempre, in un modo o nell’altro a trovare una soluzione anche ai problemi più complicati. Il problema Pisa è stato non poco complicato, Milan che dopo la bella vittoria di gioco di Bologna ha fatto un passo indietro da questo punto di vista. Quello che è indiscutibile è che il Milan ha una quantità di punti enorme rispetto alle previsioni e questo conta più di tutto il resto o almeno quanto tutto il resto».