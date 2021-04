Bordeaux verso il fallimento, un giocatore si riavvicina al Milan

Il Bordeaux si avvia verso il fallimento. I conti in rosso rischiano di far chiudere i battenti. Il Milan su un giocatore

Il Bordeaux si avvia verso il fallimento. I conti in rosso rischiano di far chiudere i battenti ad un club storico della Ligue 1 che in passato aveva lanciato Zinedine Zidane. Nelle prossime settimane si tenterà di fare delle cessioni per rimpolpare le casse societarie.

Per il Milan c’è l’occasione di tesserare Toma Basic a prezzo di saldo. Il centrocampista era stato seguito nella scorsa estate ed era stato molti vicino ad indossare la maglia rossonera. Poi si decise per la permanenza di Krunic e il prestito di Pobega, rimandando i discorsi. Ora l’operazione potrebbe decollare con una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.