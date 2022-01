ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Yacine Adli parte dal 1′ in posizione di trequartista nel match tra Bordeaux e Rennes. Altri minuti in campo dunque per il centrocampista di proprietà del Milan, arrivato alla 20° presenza in stagione con 1 gol e 6 assist.