Boom quarta maglia Milan: i dati sulla vendita

A pochi giorni dal lancio ufficiale, la quarta maglia del Milan in collaborazione con PUMa e KOCHÉ ha fatto registrare un boom di vendite.

Come riportato da Calciomercato.com sullo store on line è andata rapidamente sold out. In cima alla top 3 delle personalizzazioni più richieste c’è la 19 di Theo Hernandez, molto richiesta anche la maglia oro del nuovo kit portieri con la personalizzazione di Maignan.