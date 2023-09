Bonucci va per vie legali con la Juventus: l’ultima mossa dell’ex difensore del Milan, passato all’Union Berlino

In giornata i legali di Leonardo Bonucci agiranno per vie legali nei confronti della Juventus dopo i fatti accaduti in questa estate.

La richiesta dell’ex Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe di un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuta alla presunta mancanza di adeguate condizioni di allenamento e preparazione.