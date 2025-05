Bonucci a Mediaset: «Con due trofei nessuno potrebbe dire nulla a Conceicao. Chi parte favorita? Dico questo»

Bonucci ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della finale di Coppa Italia Milan-Bologna: le sue parole

LA PARTITA – «Sarà una partita molto equilibrata, sono sicuro che vedremo una grande partita. Conferma Conceicao? Per lui sarà importante chiudere in crescita, con due trofei nessuno potrebbe dirgli nulla. Devo dire che a me come allenatore piace molto per carisma e leadership».