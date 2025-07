Boniface, nuovo nome per l’attacco del Milan: affare possibile? Le ultime sulla trattativa

Boniface potrebbe essere un nuovo obiettivo per il calciomercato del Milan. Il costo non è impossibile

Il calciomercato estivo si avvicina e il Milan, sempre a caccia di rinforzi per il reparto offensivo, sta sondando diverse piste per trovare il centravanti ideale. Tra i nomi caldi che circolano con insistenza, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spicca quello di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il talentuoso numero nove è entrato prepotentemente nella lista dei desideri dei rossoneri, che avrebbero già avviato i primi contatti per sondare il terreno.

Boniface, classe 2000, si è imposto all’attenzione internazionale grazie a una combinazione di forza fisica, velocità e fiuto per il gol. Queste caratteristiche lo rendono un profilo particolarmente interessante per il club di Via Aldo Rossi, che cerca un attaccante in grado di garantire presenza in area di rigore, ma anche di partecipare alla manovra e di attaccare la profondità. Il giocatore, sotto la guida del tecnico spagnolo Xabi Alonso al Leverkusen, ha dimostrato di possedere un notevole potenziale, contribuendo in modo significativo ai successi della sua squadra.

Il costo del cartellino di Boniface, sebbene non sia una cifra irrisoria, non viene considerato “impossibile” dalla dirigenza del Diavolo. Questo suggerisce che il Milan potrebbe essere disposto a fare un investimento importante per assicurarsi un attaccante con le qualità del nigeriano.

Tuttavia, c’è un’ombra che aleggia sulla potenziale trattativa: gli infortuni. Boniface ha avuto alcuni problemi fisici nel corso della sua carriera, e questo è un fattore che il Milan sta attentamente valutando. La solidità fisica di un attaccante è cruciale, specialmente in un campionato come la Serie A, dove la fisicità e la continuità di rendimento sono fondamentali. Il reparto medico e lo staff tecnico dei rossoneri analizzeranno a fondo la situazione clinica del giocatore per capire se i rischi sono accettabili.

Il Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, sta quindi soppesando attentamente i pro e i contro di un eventuale approdo di Boniface a San Siro. Se da un lato le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un candidato ideale per rafforzare l’attacco, dall’altro la sua storia clinica richiede una valutazione approfondita. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il talentuoso nigeriano sarà il nuovo numero nove del Diavolo.