Boniek avverte il Milan: «Se Zaniolo non cambia carattere, sarà un problema per la squadra». Le parole del vicepresidente Uefa sul giallorosso

Il vicepresidente della Uefa Zibi Boniek ha parlato al Corriere dello Sport di Zaniolo e della possibilità che il giocatore approdi al Milan. Ecco le sue parole:

ZANIOLO – «Il ragazzo non è tranquillo e si vede in campo e fuori. Deve migliorare nell’atteggiamento, nel mondo di pensare e nel modo di fare. E può farlo, anche alla Roma»

POSSIBILE ARRIVO AL MILAN – «Se lui ha deciso di non voler giocare nella Roma è meglio che non giochi. Il problema, però, è sempre quello: se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento, creerà problemi in qualsiasi altra squadra»