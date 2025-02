Bonera Milan Futuro, la sua avventura sembra giunta ormai al termine: sul suo futuro filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro, alla sua prima stagione in Serie C sta faticando a trovare risultati, come testimoniato dal terzultimo posto in classifica. Daniele Bonera sarebbe dunque sempre più vicino all’esonero.

La decisione potrebbe essere presa proprio in queste ore: il principale candidato per sostituirlo, adesso, è Alberto Bollini, attuale CT dell’Under 19 dell’Italia. Sono ore frenetiche a Milanello.