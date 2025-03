Bondo a Sport Mediaset: «Vogliamo la Coppa Italia. A Napoli con un solo obiettivo»

Condividi via email

Bondo, centrocampista del Milan, ha lanciato la sfida all’Inter in vista della semifinale di Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, Bondo, centrocampista del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Il Napoli è una bella squadra ma anche noi siamo forti. Andremo a Napoli per fare una bella partita. Coppa Italia? La vogliamo. L’Inter è una bella squadra ma anche noi: per me sarà una bella battaglia. Sì, ci pensiamo tanto».

