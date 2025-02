Bondo Milan, svelato il retroscena sulla trattativa con il Monza: decisiva una mossa!

Bondo Milan, il retroscena di uno degli affari portato a termine nell’ultimo giorno di mercato. I rossoneri devono ringraziare un vecchio amico

Nella trattativa che ha portato Warren Bondo al Milan c’è stato un elemento, o meglio un uomo, decisivo: ossia Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza infatti, da ex rossonero, ci ha messo il suo zampino.

I brianzoli avevano detto no alla Fiorentina per un’offerta simile a quella fatta dal Diavolo. Decisiva quindi una telefonata con Furlani perché al Milan Galliani non può dire di no. A riportarlo Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.