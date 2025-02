Bondo Milan, la mossa di Galliani: «Lo ringrazio pubblicamente. Il Monza avrebbe potuto fare una cosa»

Bondo Milan – Adriano Galliani decisivo nella trattativa. Il ringraziamento dello zio del centrocampista classe 2003

Lo zio di Warren Bondo, intervenuto ai microfoni di Sportitalia ha ringraziato Adriano Galliani per la riuscita della trattativa di mercato tra Monza e Milan.

«Galliani ha dato l’ok per l’operazione quando il Milan ha dimostrato l’interesse per il giocatore. Senza l’avallo di Galliani non si sarebbe fatto nulla: lo ringrazio pubblicamente a nome mio e della mia famiglia, perché il Monza è in una situazione di classifica non delle migliori e poteva pensare ai propri interessi»