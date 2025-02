Bondo Milan, il centrocampista ha un messaggio per Conceicao: «Play o mezzala? Per me è facile»

Bondo Milan, il centrocampista in conferenza stampa ha mandato un chiaro messaggio a mister Sergio Conceicao

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Bondo e Sottil, due degli ultimi acquisti del calciomercato del Milan. Il centrocampista ex Monza ha mandato un chiaro messaggio a Sergio Conceicao sulla posizione che può ricoprire in campo.

SULLA POSIZIONE – «Giocare play o mezzala per me è facile. Anche a Monza ho già giocato sia a 2 che a 3, sono pronto per il mister e per la squadra».