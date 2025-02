Bondo a Mediaset: «Il Milan è la miglior squadra d’Italia, ho avvertito un piccolo infortunio»

Bondo a Mediaset: le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo acquisto del Milan prelevato recentemente dal Monza

Warren Bondo, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista a Mediaset. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Monza.

STATO DI FORMA – «Sono felice, per me è una grande squadra: ho avuto un piccolo infortunio due settimane fa, vediamo con il dottore se posso giocare la settimana prossima. Farò di tutto per aiutare la squadra!».

LA TRATTATIVA – «Per me il Milan è la più grande squadra di Italia. Circa alle 18 Moncada ha chiamato mio zio, dicendo che il Milan ha fatto l’offerta al Monza: ci sono state 4 o 5 ore in cui ero stressato e non si capiva se si faceva o no. Quando è stato fatto, il dottor Galliani ha chiamato mio papà e ha detto sì».