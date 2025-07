Bondo si gioca le sue chance, piace però in Premier: le ultime sul centrocampista

Bondo tra permanenza e addio: le ultime sul centrocampista arrivato al Milan lo scorso gennaio

Il Brentford, club di Premier League, avrebbe mostrato un concreto interesse per Warren Bondo, centrocampista di proprietà del Milan. La notizia, diffusa dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, indica che il club inglese avrebbe proposto ai rossoneri la formula del prestito. Con l’offerta giusta può partire, ma nel frattempo è stato convocato da Max Allegri per il raduno.

Bondo, arrivato al Milan dal Monza, è un giovane promettente che ha bisogno di continuità per esprimere appieno il suo potenziale. Il Milan, pur credendo nelle sue qualità, potrebbe essere propenso a cederlo temporaneamente per permettergli di accumulare esperienza in un campionato competitivo come la Premier League. La proposta del Brentford di un prestito secco suggerisce la volontà di testare il giocatore prima di un eventuale investimento a titolo definitivo.

Per Bondo, un trasferimento in Premier League rappresenterebbe un’occasione significativa per misurarsi con un calcio più fisico e veloce, accelerando il suo processo di crescita. Il Brentford, noto per il suo scouting attento e la valorizzazione dei giovani talenti, potrebbe essere l’ambiente ideale per lui.

La decisione finale spetterà al Milan, che valuterà se la proposta del Brentford si allinea con i piani di sviluppo del giocatore. Cedere Bondo in prestito in un campionato di alto livello potrebbe essere una mossa strategica per i rossoneri, che si assicurerebbero il ritorno di un giocatore più maturo e pronto per un ruolo di maggiore rilevanza in futuro.

Le trattative tra i due club sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. L’interesse del Brentford per Warren Bondo testimonia l’attenzione che il giovane centrocampista sta ricevendo sul mercato internazionale, nonostante la sua ancora giovane carriera.