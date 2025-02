Bondo in conferenza: «Qui al Milan vanno vinte tutte le partite, abbiamo due obiettivi chiari»

Condividi via email

Bondo, nella conferenza stampa di presentazione, ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan

Warren Bondo, uno degli ultimi acquisti del calciomercato Milan di gennaio, si presenta in conferenza stampa. Queste le sue parole sul cosa vuol dire essere in un grande club come il Milan e gli obiettivi stagionali.

COSA VUOL DIRE ESSERE AL MILAN – «Qui al Milan vanno vinte tutte le partite: in Coppa Italia, in Serie A e Champions League. Il nostro obiettivo è andare in Champions e vincere un trofeo».