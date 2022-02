ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Bonazzoli a Sky Sport, al 45′ di Salernitana Milan:

«Ci sono i nostri tifosi, la nostra arma in più, giocare qui è fantastico il gol è per loro. Bisogna tenere botta e fare quello che stiamo facendo, la partita è dura, di fronte la capolista, e non bisogna mollare».