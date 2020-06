Bonaventura, i tifosi rossoneri vogliono il rinnovo di Jack

Jack Bonaventura è un giocatore molto amato dalla tifoseria rossonera. Ora la palla passa ad Elliott e Gazidis

Jack Bonaventura è un giocatore molto amato dalla tifoseria rossonera. Innanzitutto è uno dei veterani, uno dei senatori dello spogliatoio milanista. In seconda luogo è un calciatore che si sta dimostrando un professionista anche con il contratto praticamente in scadenza fra pochi giorni. Ma soprattutto dal punto di vista tecnico, come dimostrato anche in occasione della sfida contro il Lecce. Per questo motivo anche sui social molti tifosi milanisti stanno spingendo per indurre la società al rinnovo contrattuale. Ora la palla passa ad Elliott e Gazidis, con Raiola aspetta novità.