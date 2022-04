Bonan: «Scudetto? Lo merita il Milan e sul mercato...»

Alessandro Bonan presente negli studi Sky Sport ha detto la sua sul Milan in ottica scudetto e calciomercato

Alessandro Bonan presente negli studi Sky Sport ha detto la sua sul Milan in ottica scudetto e calciomercato:

«C’è anche un po la firma di Boban in questo Milan. Il Milan deve ripartire da Maldini e Massara, merita a maggior ragione il primato perchè non era la squadra più forte del campionato qundi significa che con creativita poi sul mercato serve un attaccante e un trequartisti, prendendo due campioni per il resto deve rimanere così com’è magari cercando di confermare Kessiè. La vittoria dello scudetto sarebbe importante per rilanciare la propria immagine e ritrovare la fiducia che questa società aveva un po’ perduto. Il Milan rispetto all’Inter ha il vantaggio di una spinta di una prosfettiva futura di un cambio di proprietà».