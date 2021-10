Bologna, Viola pronto per il Milan: «Aspettavo questa opportunità»

Il nuovo acquisto del Bologna, prossimo avversario del Milan, Nicolas Viola ha rilasciato qualche dichiarazione. Le sue parole

Nicolas Viola, nuovo acquisto del Bologna, si è presentato così come nuovo centrocampista felsineo. Le parole dell’ex Benevento, che sarà subito a disposizione di Mihajlovic per il prossimo match contro il Milan.

«Nel mio percorso calcistico penso di non aver dimostrato appieno tutte le mie qualità. Ho aspettato l’opportunità in una squadra di un certo livello per poter far vedere quello che sono.»