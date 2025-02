Bologna Milan, Tomori titolare? Conceicao riflette, può spuntarla su... Ultimissime

Condividi via email

Bologna Milan, Sergio Conceicao può rilanciare dal primo minuto Fikayo Tomori: l’inglese è in vantaggio su Thiaw per fare coppia con Pavlovic

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, potrebbe decidere per un avvicendamento al centro della difesa in vista della sfida di questa sera contro il Bologna, recupero della nona giornata di Serie A.

Fikayo Tomori infatti, dopo le ultime panchine, è in ballottaggio con Thiaw per una maglia da titolare al fianco di Pavlovic, inamovibile al centro della retroguardia davanti a Maignan.