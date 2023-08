Bologna Milan, Thiago Motta fa il punto sugli infortunati

Manca sempre meno all’inizio della Serie A. Thiago Motta ha fatto il punto sugli infortunati in vista del match del Bologna contro il Milan

Le parole di Thiago Motta sugli infortunati del Bologna in vista del match contro il Milan:

ORSOLINI – «Averlo in tempi brevi? Vedremo, oggi era in gruppo. Speriamo possa mettere su allenamenti e che possa essere di contributo alla squadra, ma domani non ci sarà»

BARROW – «Ha dei dolori che derivano dalla caviglia e si sta allenando a parte. Sono convinto che tornerà a disposizione, lui sa cosa penso e anche la società. Come ho detto prima sono i dirigenti che devono prendere la miglior decisione per la squadra»

LUCUMI E POSCH – «Posch è molto determinato, si era fatto male ma si è allenato duramente. E domani ci sarà, così come Lucumì»