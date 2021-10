Bologna Milan, il club esalta Bennacer: «Qualità e quantità» – FOTO

Il Milan non si ferma. Batte il Bologna 2-4 e centra il nono risultato utile consecutivo in campionato, conquistando la vetta momentanea della classifica. Tra i protagonisti della serata c’è stato Ismael Bennacer, autore di una prestazione autorevole, sigillata anche dal gol del 2-3. Nello specifico l’algerino oltre alla rete ha creato 2 occasioni da rete e su 92 palloni toccati ha completato l’89,9% dei passaggi.

Il Milan ha celebrato la prestazione del 4 rossonero con un tweet sul proprio profilo ufficiale: «Qualità e quantità»

Here, there and everywhere: @IsmaelBennacer with a decisive contribution 🏃⚽#BolognaMilan: quantità e qualità, Bennacer è ovunque ed è decisivo 🏃⚽#SempreMilan | @gruppo_a2a pic.twitter.com/NJ3T8KqI60

— AC Milan (@acmilan) October 23, 2021