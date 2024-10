Bologna Milan, Casini avvertito! Pericoloso precedente, c’è uno scenario che non va escluso

Bologna Milan, il rinvio della gara per maltempo crea un pericoloso precedente: Casini avvertito, cosa può succedere adesso

Come rivelato da Il Giornale, il rinvio di Bologna–Milan crea un pericoloso precedente:

PAROLE – «Milan, così non vale. Il Bologna dice no a tutto. Il rinvio è un pericoloso precedente. Bologna-Milan, gara valida per la nona giornata di campionato in programma oggi alle 18, non si giocherà e al momento non ci sono certezze su quando si recupererà (prima data utile a febbraio 2025). Dopo una lunga giornata di trattative sia a livello politico che calcistico, la Lega Serie A ha deciso di prendere atto dell’ordinanza di giovedì del sindaco bolognese Matteo Lepore che non permetteva lo svolgimento della gara al Dall’Ara. Il Bologna è soddisfatto del rinvio perchè è sempre stata contrario al giocare a porte chiuse nel proprio stadio o da un’altra parte, così da non perdere né l’appoggio del proprio pubblico e nemmeno il ricco incasso di un big match come quello contro il Diavolo (metà incasso è stato promesso alle famiglie colpite dall’alluvione). Il Milan e la Lega, invece, erano favorevoli a giocare ovunque anche salvaguardare la regolarità del campionato. Il rinvio, come ha ben compreso l’ufficio guidato da Andrea Butti, è un pericoloso precedente per la tenuta del campionato perché consente da oggi a un sindaco di sospendere, con propria ordinanza, una partita di serie A».