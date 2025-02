Bologna Milan, problemi anche per Italiano: ha svolto una seduta differenziata

Condividi via email

Bologna Milan – Vincenzo Italiano è alle prese con qualche problema di formazione. Un calciatore nella giornata di oggi si è allenato a parte

Giovedì 27 febbraio, alle ore 20:45, andrà in scena il recupero del match della nona giornata di Serie A tra Bologna e Milan. Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con alcuni infortuni.

IL REPORT DEL BOLOGNA – «Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso Bologna-Milan. Attivazione atletica per i rossoblù, quindi esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard, terapie per Emil Holm ed Estanis Pedrola. Domani i rossoblù si alleneranno alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli».