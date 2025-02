Bologna Milan, Italiano e Conceicao con un problema in comune: sono le peggiori tra le prime nove

Condividi via email

Bologna Milan, le squadre di Vincenzo Italiano e Sergio Conceiçao hanno un problema chiamato gol. Il dato parla chiaro

Domani alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, gara valevole per il recupero della nona giornata del campionato di Serie A. Le due formazioni hanno un problema in comune, ossia quello relativo ai gol fatti. Considerando le prime nove della classifica, sono infatti le peggiori.

CLASSIFICA GOL FATTI:

1 – Inter e Atalanta 59

2 – Lazio 47

3 – Juventus 43

4 – Napoli 42

5 – Fiorentina 41

6 – Roma 40

7 – Bologna 38 (una partita in meno)

8 – Milan 37 (una partita in meno)