Bologna Milan, i precedenti fanno sorridere Conceicao: i rossoneri non perdono con i felsinei dal 2012. Le ultimissime notizie

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. I precedenti di questa partita non possono far altro che felice il tecnico Sergio Conceicao.

Il sito della Lega Serie A riferisce che i rossoneri non perdono contro i felsinei da ben 17 partite. L’ultima sconfitta risale infatti al 2012.