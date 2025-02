Bologna Milan, Parolo condanna i rossoneri! Giudizio pesante, l’ha detto veramente

Bologna Milan, Marco Parolo, ex centrocampista e noto opinionista, ha duramente criticato i rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Bologna-Milan, Marco Parolo ha dichiarato:

PAROLE – «Ora ci sono poche possibilità, poi nel calcio tutto è possibile finché la metematica lo permette, ma la percentuale di arrivare in Champions League è sempre più bassa. Il Milan è in ritardo e ha davanti diverse squadre. Al Milan devono farsi delle domande. Hanno provato diverse strade, ma nessuna è andata bene. La squadra va a fiammate, non riesce mai a portare gli episodi dalla propria parte. Colpevoli? In questi casi le colpe vanno date sempre al vertice della piramide. E’ leggermente superiore la colpa della società rispetto a squadra e allenatore, che comunque sono colpevoli anche loro».