Bologna Milan, Conceicao bocciato dai quotidiani: «Game over»

Bologna Milan, le pagelle del giorno dopo bocciano duramente Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri: stagione finita

Le pagelle della Gazzetta dello Sport hanno bocciato duramente Sergio Conceicao dopo la sconfitta del suo Milan ieri sera contro il Bologna. Questo il giudizio:

PAROLE – «Game over (o quasi) per la rincorsa Champions e per la sua conferma il prossimo anno. Secondo ko di fila in Serie A: il Bologna mette sotto il suo Milan come gioco, ritmo, conclusioni, intensità e possesso. Poco da aggiungere».