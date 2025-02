Condividi via email

MN24 – Bologna Milan, arriva la conferma tanto attesa: riguarda i nuovi acquisti rossoneri. Le ultimissime notizie sul club allenato da Conceicao

Il 26 febbraio il Milan recupererà la sfida contro il Bologna. La sfida si disputerà al Dall’Ara e avrà inizio alle 18:30: in palio ci sono tre punti pesantissimi in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Come appreso dalla nostra redazione tutti i nuovi acquisti conclusi in questa sessione invernale saranno regolarmente schierabili dall’allenatore rossonero ex Porto Sergio Conceicao.