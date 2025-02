Bologna Milan, sul tocco di Fabbian: la moviola che fa infuriare i tifosi

Condividi via email

Bologna Milan, la moviola del Corriere dello Sport sul gol dell’1-1 siglato da Castro fa infuriare i tifosi rossoneri. Avete letto?

Il gol del momentaneo 1-1 del Bologna realizzato da Santiago Castro ha fatto tanto discutere e arrabbiare il Milan ed i suoi tifosi. La moviole dell’edizione odierna del Corriere dello Sport ritiene corretto convalidare la rete:

LA MOVIOLA – «L’1-1 è, ovviamente, regolare, lo spiega benissimo ai giocatori Mariani. Il tocco di mano (è anche petto) di Fabbian: mano al corpo, non è punibile, non è nell’immediatezza, non incide nella regolarità di una rete».