Bologna Milan, la moviola dei giornali: «Tomori rischia su Orsolini, Theo arrabbiato si prende il cartellino giallo»

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui casi da moviola della sfida tra Bologna e Milan.

Pairetto fischia poco e lascia correre – si legge – Episodio dubbio all’inizio del secondo tempo, quando Orsolini in aera viene ostacolato da Tomori. Il contatto c’è, l’arbitro è ben posizionato e valuta l’entità della spinta non punibile. Ci sta, ma di rigori se ne sono visti di più “leggeri”. Poco dopo Theo viene ammonito per una protesta plateale.