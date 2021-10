Bologna Milan, Marelli: «Espulsione di Soumaoro? Per me era da giallo»

L’ex arbitro Luca Marelli torna sull’espulsione di Soumaoro nel match di ieri sera tra Bologna e Milan. Le sue parole

Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di moviola di Dazn, ha commentato così l’espulsione di Soumaoro in Bologna Milan. Le sue parole a Tutti Convocati.

«Espulsione di Soumaoro? La scelta corretta avrebbe dovuto essere il cartellino giallo per me, anche se è un episodio molto al limite. Ho molti dubbi che Krunic sarebbe potuto arrivare sul pallone. Fossi stato al VAR ieri sera non sarei intervenuto»