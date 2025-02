Bologna Milan, Longhi non ha dubbi: «La squadra di Conceicao palesa un problema evidente. Ecco quale»

Condividi via email

Bologna Milan, Bruno Longhi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta dei rossoneri sul campo dei felsinei: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Bruno Longhi ha analizzato così Bologna-Milan:

PAROLE – «Nel primo tempo, quando è il Bologna a fare la partita, il gol (in contropiede) lo segna il Milan con Leao. Nella ripresa quando i rossoneri sembrano rientrati in partita, i gol (2) li segnano i rossoblu. Tutto ciò sembra essere una contraddizione. Ma non lo è perché il Bologna e’ una squadra che recita a memoria un copione che conosce. Il Milan improvvisa confidando nell’estro dormiente delle sue star».