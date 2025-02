Bologna Milan, rebus Leao: ballottaggio aperto, da Milanello filtra questa sensazione

Condividi via email

Bologna Milan, in casa rossonera è aperto il rebus legato alla titolarità di Rafael Leao: è aperto il ballottaggio con Joao Felix

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa in vista della gara di domani sera sul campo del Bologna. Il portoghese ha di fatto deciso di rinunciare ai 4 attaccanti tutti in campo dall’inizio.

Il tridente sarà composto da Pulisic, Santiago Gimenez (intoccabili) e Joao Felix, al momento in vantaggio su Rafael Leao che troverebbe poi spazio a gara in corso.