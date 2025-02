Bologna Milan, l’indiscrezione da Milanello agita i tifosi! Società e Conceicao preoccupati, ecco perchè

Bologna Milan, clamorosa indiscrezione da Milanello: i rossoneri conoscono l’importanza della sfida di domani e di quella di domenica con la Lazio

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, c’è un clima particolare in casa Milan in vista del doppio impegno contro Bologna e Lazio.

Saranno 72 ore thrilling fra Bologna e Lazio. Il sentimento più diffuso a Milanello e a Casa Milan, in questi giorni, è la paura. È l’ultima chiamata per la Champions. In ballo anche il futuro di molti: da Conceicao ai big. In caso di mancata Champions, sarà rivoluzione.