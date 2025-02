Bologna Milan, Italiano potrebbe ritrovare un pezzo importante: la sensazione è che giovedì ci sarà. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Sia per i rossoneri che per la squadra di casa sarà un crocevia fondamentale per la corsa verso l’Europa.

Come riportato dal Corriere dello Sport Vincenzo Italiano potrebbe riavere nuovamente a disposizione una pedina fondamentale: Jens Odgaard. La decisione verrà presa nelle prossime ore.