Bologna Milan, Italiano perde Ndoye per la finale di Coppa Italia? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Bologna Milan, Vincenzo Italiano può perdere Ndoye per la finalissima di Coppa Italia in programma il 14 maggio. Le ultime sullo svizzero

Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, il tecnico ha perso per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Si tratta di Dan Ndoye, il quale dovrebbe restare fermo ai box per per circa due/tre settimane.

L’attaccante svizzero è quindi da considerare in dubbio per la doppia sfida con il Milan: il 10/11 maggio in Serie A e soprattutto mercoledì 14 nella finale di Coppa Italia che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma.