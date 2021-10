Bologna Milan, Sinisa Mihajlovic recupera un giocatore importante in vista del match contro i rossoneri. Ecco la conferma

Il Bologna recupera un elemento importante in vista del prossimo match contro il Milan. Si tratta del centrocampista Dominguez, che aveva accusato un leggero fastidio muscolare al polpaccio. La sua presenza a San Siro non è però in discussione. Lo ha confermato il ds Riccardo Bigon in conferenza stampa.

LE ULTIME DA MILANELLO