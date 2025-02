Bologna Milan, gol di Castro: l’AIA fa chiarezza sull’episodio. Era regolare?

Condividi via email

Bologna Milan – l’Associazione Italiana Arbitri avrebbe espresso il proprio giudizio sul gol di Santiago Castro

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Associazione Italiana Arbitri avrebbe giudicato corretta la decisione presa sul gol di Castro in Bologna–Milan.

«Il precedente tocco di mano di Fabbian – si legge su corriere.it – non era punibile perché non arriva “nell’immediatezza della rete”. Il gol sarebbe stato da annullare solo se avesse segnato immediatamente lo stesso Fabbian. Così è la nuova direttiva. Insomma: a lasciare perplessi è semmai la regola, mentre proceduralmente l’arbitro Mariani (promosso a pieni voti dall’Aia) e il Var non hanno sbagliato».