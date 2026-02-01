Bologna Milan, Allegri in piena emergenza! Spiffero da Milanello, spunta un attacco inedito

Bologna Milan, Massimiliano Allegri è in piena emergenza in vista della sfida di martedì: provata la coppia Loftus-Cheek-Nkunku

Il countdown verso il posticipo di martedì sera al Dall’Ara contro il Bologna si fa sempre più teso. Mentre il mercato vive le sue ore più frenetiche, a Milanello Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi, costringendolo a soluzioni tattiche drastiche.

Bologna Milan, il report da Milanello: le prove di Allegri

Come raccontato dall’inviato di Sky Sport 24 Di Stefano, la seduta odierna ha fornito indicazioni importanti sulla possibile formazione che chiuderà la 23ª giornata:

Sostituto a sorpresa: Con l’assenza certificata di Santi Gimenez e il forfait di Alexis Saelemaekers (aggravarsi del problema all’adduttore), Allegri ha lanciato Zachary Athekame . Lo svizzero è il prescelto per presidiare la fascia destra nel super posticipo.

Con l’assenza certificata di e il forfait di (aggravarsi del problema all’adduttore), Allegri ha lanciato . Lo svizzero è il prescelto per presidiare la fascia destra nel super posticipo. Diga Mediana: In mezzo al campo, lo staff tecnico ha schierato Youssouf Fofana , confermandolo come perno centrale della manovra rossonera per dare equilibrio a un undici rimaneggiato.

In mezzo al campo, lo staff tecnico ha schierato , confermandolo come perno centrale della manovra rossonera per dare equilibrio a un undici rimaneggiato. Attacco Sperimentale: Le notizie più preoccupanti arrivano dal reparto avanzato. Christian Pulisic non si è allenato a causa della borsite all’ileopsoas, mentre Rafael Leão resta in forte dubbio. Per questo, oggi è stata provata l’inedita coppia d’attacco composta da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek in versione incursore.

La strategia verso martedì

Allegri spera ancora in un “miracolo” dell’ultima ora per recuperare almeno uno tra Pulisic e Leão per la panchina. Tuttavia, l’assetto provato oggi dimostra che il tecnico vuole un Milan più fisico e compatto per contrastare il Bologna di Italiano. Con la pista Disasi tramontata per dare fiducia a De Winter, la stabilità difensiva sarà la base su cui costruire la manovra offensiva affidata al talento di Nkunku.