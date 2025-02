Bologna Milan, Conceicao mischia le carte! L’indiscrezione da Milanello spiazza i tifosi rossoneri

Condividi via email

Bologna Milan, Sergio Conceicao deve ancora sciogliere i dubbi sulla formazione da schierare questa sera: ballottaggio Leao-Joao Felix

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha mischiato le carte nella rifinitura di ieri per quanto riguarda la formazione che dovrà scendere in campo questa sera nel recupero della nona giornata di Serie A contro il Bologna di Italiano.

Il dubbio più grande è quello tra Leao e Joao Felix: nelle prove tattiche di ieri sono stati provati entrambi e al momento la sensazione è che a partire dalla panchina possa essere l’ex Chelsea.