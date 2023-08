Bologna Milan, un solo dubbio di formazione per Pioli: le ultimissime notizie in vista della sfida di questa sera

Questa sera il Milan andrà in scena al Dall’Ara contro il Bologna per la gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. In vista del match di questa sera Pioli ha un solo dubbio di formazione.

Chi schierare a destra tra Calabria e Kalulu? Secondo quanto riportato da Sky Sport alla fine a spuntarla dovrebbe essere proprio l’italiano. Per il resto formazione già decisa.