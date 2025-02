Bologna Milan, Di Stefano assicura: «Ecco perchè questo giocatore non ha giocato nelle ultime partite. A breve vedremo anche lui»

Bologna Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato delle situazioni legate a Fofana e Bondo: Conceicao ha preso questa decisione

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano, noto giornalista, ha parlato delle situazioni relative in casa Milan al minutaggio di Fofana e Warren Bondo. Le sue dichiarazioni sul momento rossonero:

PAROLE – «Fofana nelle ultime non credo non abbia giocato per scelta tecnica, ma perché alcuni parametri fisici indicavano non fosse al top della condizione. Nelle prossime due partite vedremo in campo anche Bondo, non so se dall’inizio o a gara in corso».