Bologna Milan, quel dettaglio non è passato inosservato! Clima teso, cosa è successo

Bologna Milan, il club rossonero è apparso nervoso e teso fin dall’inizio della gara poi persa contro la squadra di Italiano

Come riferito da Repubblica, nel corso della gara di ieri sera tra Bologna e Milan, vinta 1-2 in rimonta dai padroni di casa, è apparso chiaro fin da subito un preoccupante dettaglio in casa Milan.

Che il Milan non sia sereno lo si vede sin dall’inizio dai vari capitomboli, litigi, spintoni, con cui cerca di inasprire la gara e metter in difficoltà Mariani, che è bravo a gestire senza cadere in tranelli.